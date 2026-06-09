１日に２２歳の誕生日を迎えた女優・本田望結のピラティス姿が話題になっている。本田は９日までに自身のインスタグラムで「生活に欠かせないピラティス！」と明かし、「先生方、いつもありがとうございます」と感謝。「＃継続は力なり」とハッシュタグを付けた。Ｔシャツでポーズを取る姿や、引き締まったウエストも披露。フォロワーは「かわいいですね」「引き締まって最高の仕上がり」「え？これって望結ちゃんの？」「い