◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル）巨人は９日から楽天モバイル最強パーク宮城で楽天との３連戦に臨む。現在４連勝と２分けで６戦無敗で、交流戦は７勝３敗２分け。９日からの楽天戦は則本、戸郷、田中将が先発予定で、則本と田中将は古巣を相手に１２球団勝利達成を目指す。巨人には橋上監督代行をはじめ楽天に選手、コーチとして在籍経験のあるメンバーが多数いる。主な元楽天首脳陣、選