世界最大の格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」は９日、日本語公式「Ｘ」で９月１２日に横浜ＢＵＮＴＡＩで「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ３」を開催することを発表した。「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ」は４月２９日に有明アリーナでスタートした日本開催の新シリーズ。日本を象徴するスーパースターたちが集結し、そこに世界各国から選び抜かれたアスリートたちが加わり、ＭＭＡ、ムエタイ、キックボクシング、サブミッション