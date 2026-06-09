１９８９年に死去した歌手・美空ひばりさん（享年５２）の長男・加藤和也氏が食事会に参加する様子がアップされた。女優の岸本加世子が９日までに自身のインスタグラムを更新し「仲良しキイナちゃんとひばりさんのご子息で弟のかー君とご飯。楽しかった〜」と投稿。歌手の氷川きよしと加藤氏と３人で記念撮影し「＃氷川きよし＃キイナ＃加藤和也」とハッシュタグをつけた。コメント欄には「何と素晴らしいメンバーかと。