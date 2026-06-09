８日、ベラルーシの首都ミンスクで同国のルカシェンコ大統領と会談する韓正副主席（右）。（ミンスク＝新華社記者／劉彬）【新華社ミンスク6月9日】中国の韓正（かん・せい）国家副主席は6〜8日、ベラルーシ政府の招きに応じ同国を訪問した。