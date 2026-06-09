俳優の岩城滉一（75）が、9日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。カスタムを施した『ミニ』を初公開した。【動画】レーシングスーツ姿も圧巻のカッコよさ…75歳・岩城滉一、衝撃カスタムを施した『ミニ』の全貌今回の動画について、概要欄に「2025年11月16日（日）に開催された『2025 SUPER BATTLE of MINI 第4戦』の模様」と説明。「SUPER BATTLE of MINI とは、クラシックミニをはじめ、ブリティッシュスポーツカーなど