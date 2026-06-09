九州電力のグループ会社が契約者の個人情報を保存した記憶媒体を紛失したと発表しました。 対象は最大で1090万件に上ります。 個人情報を保存した記憶媒体を紛失したのは九州電力送配電です。 九州電力送配電では契約者の名前や住所などの情報を外部記憶媒体に保存し、定期的にバックアップを行っています。しかし、5月26日に作業を行おうとしたところ、保管していた部屋に外部記憶媒体がないことに作業員が気付きまし