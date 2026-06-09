大分トリニータ サッカーJ2・大分トリニータは7日、Jリーグ特別大会のプレーオフラウンド、第2戦に勝利し、最終順位を27位で終えました。 ホームにモンテディオ山形を迎えた７日の特別大会、最終戦。 トリニータは、序盤からチャンスを作りますが、得点を奪えず、スコアレスで前半を折り返します。 なんとしても先制点を奪いたいトリニータ。後半9分、ついにその時が