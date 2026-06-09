すかいらーくレストランツが運営するジョナサンでは、11日より、定番のかき氷とはひと味違う、ひんやりスイーツの「純氷ドルチェ-淡雪-」を販売する。【写真】フルーツもゴロゴロ！「苺みるくのショートケーキ氷」断面図同商品は、定番の山盛りかき氷とはひと味違う、ケーキ型でつくった新感覚のひんやりスイーツ。注文ごとに一つずつ丁寧に削り、できたての“ふわっほろの氷”で提供する。不純物の極めて少ない、透明度が高い