竹田警察署 大分県竹田市に住む80代の男性がおよそ121万円をだまし取られるニセ警察官詐欺の被害にあったことが分かりました。 警察によりますと2026年5月中旬、男性の自宅固定電話に電話がかかり、警視庁の警察官を名乗る男から「あなたの口座から金が引き出されている。その金が暴力団に流れている。貴方の口座 の金を調べる必要があるので、貯金を全て下ろしてください」などと言われました。 これを信じた男性は数日