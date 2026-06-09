雨に濡れたアジサイ。この時期ならではの風情を感じることができます。 大分県臼杵市にある妙顕寺では境内にはいま色鮮やかなアジサイが咲き誇っています。 およそ200種類、2000株のアジサイが植えられていて「アジサイ寺」として親しまれているんです。毎年この時期、1000人ほどがアジサイを見に訪れるということです。 では、このほかの大分県内のアジサイの名所についてもお伝えします。 宇佐市の響山公園ではすでに見ご