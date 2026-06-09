フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が8日、自身のブログを更新。週の始まりの朝食として用意した“特大サラダ”を披露した。【写真たくさん】器の大きさにファン驚き！高橋英樹＆妻の “デカ盛り”朝食高橋は「週のはじめは大皿サラダ！」と題してブログを更新。「今朝は特大皿サラダ」と紹介し、大きな器いっぱいに盛り付けられた色鮮やかなサラダを公開。サラダにはレタスやトマト、ブロッコリー