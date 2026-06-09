大分県内有数のカボスの産地、竹田市でハウスものの出荷が始まりました。 竹田市はハウスもののカボスの生産量が県内のおよそ8割を占めていて毎年この時期から出荷を始めています。8日は関係者が出席し初出荷を祝う「鋏入れ式」が行われました。 竹田市のハウスカボス JAおおいたなどによりますと中東情勢の影響で燃料費などが高騰していて生産コストが2025年のおよそ1.5倍になっているということです。それで