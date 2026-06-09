子供の読書の意欲を高めるため優れた取り組みを行っているとして、大分県宇佐市の保育園が文部科学省から表彰され8日、市長に報告しました。 宇佐市役所 ◆園児 「てんとうむしははばたいてひろいはらっぱにとびたった。こっちのくさにもみーつけた。てんとうむしさんこんにちは」 絵本の朗読を披露したのは宇佐市にある高森保育園の園児です。高森保育園は、子供の読書を促す取り組みが評価され2026年