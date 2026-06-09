A24のラブストーリー作品として歴代No.1ヒットを記録した映画『ドラマなふたり』（8月21日公開）から、新たな場面写真9点が解禁された。『DUNE／デューン 砂の惑星』シリーズのゼンデイヤと、『THE BATMAN−ザ・バットマン−』『ミッキー17』のロバート・パティンソンが主演を務める本作。公開された写真には、結婚を目前に控えた幸せな恋人たちの姿と、その関係が崩れ始める不穏な瞬間が収められている。【画像】映画『ドラマな