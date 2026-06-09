二豊フーズのニュースリリースより 中東情勢の影響を受け大分県大分市の企業が製造・販売する納豆のパッケージが当面の間、白黒の2色に変更されることになりました。 白黒のパッケージとなるのは大分市の二豊フーズの商品、「国産くろめ納豆」です。 ナフサを原料とするインクの供給の見通しが不透明になっているため商品を安定的に供給することを優先したということです。「国産く