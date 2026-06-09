別府市の内成棚田 11月に皇居で営まれる新嘗祭に献上する米の苗を植える御田植式が、大分県別府市で初めて行われました。 御田植式が行われたのは「日本の棚田百選」にも選ばれている別府市の内成棚田です。 別府市の内成棚田 新嘗祭はその年の収穫に感謝する宮中行事で毎年11月23日に行われます。 今回は県内から別府市で収穫される米が初めて献上されることになりました。7日は雨の中関係者や地域の住