大分県津久見市のつくみイルカ島に、この夏、新たな仲間が加わります。 初めてオットセイがやってくるほかペンギンの見学も復活します。 オットセイ「ハロ」くん つくみイルカ島にやってくるのはオスのオットセイ「ハロ」くんです。 現在、4歳で大分市のうみたまごで飼育されています。 ◆水族館うみたまご冠城貴紀さん 「この子自体がうみたまごで生まれた初めてのオットセイで、とても客からも人気があ