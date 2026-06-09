ABCラジオで放送中の『サニー・フランシスのマサララジオ』。サニー・フランシスと小寺右子アナウンサーが送るこの番組に、スペシャルゲストとして桑原征平さんが登場。 ©️ABCラジオ 小寺アナの報道局異動と、サニー・フランシス流の“無茶なアドバイス” 番組は、小寺アナウンサーの異動の話題から始まった。今月いっぱいで番組を離れ、7月からは報道局の「生活情報班」に配属さ