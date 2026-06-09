声優アイドルユニット「ピュアリーモンスター」の白城もえのは、アイドル活動において自分自身よりも「グループ全体」が輝くことに全力を注いでいる。ソロインタビューの第2回で浮き彫りになったのは、自らを「広報担当」と位置づけ、メンバーの魅力を世に知らしめることに情熱を燃やす無私無欲の姿勢だった。（「推し面」取材班）​1人になった時間、スマートフォンの画面を見つめる白城の視線がある。年明けから本格