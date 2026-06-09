今月5日魚津市の北陸自動車道で、道路工事の現場に大型トラックが突っ込み、作業員2人が死亡した事故で、遺族が取材に対し「絶対に許せない」と話しました。亡くなった土肥純樹さんの父「いつものように出て行ってろくな言葉も交わさず、そのまま終わってしまいましたね」この事故は今月5日、魚津市大海寺野の北陸自動車道下り線の道路工事現場で工事用車両に大型トラックが追突し、周りにいた富山市月岡町の会社員 長森清さん（57