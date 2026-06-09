フィリピンのミンダナオ島で、地震により倒壊した建物のそばを通り過ぎる女性＝9日、ジェネラルサントス（ロイター＝共同）【マニラ共同】フィリピン南部ミンダナオ島沖で8日に発生したマグニチュード（M）7.8の地震で、同国の災害対策当局は9日、少なくとも37人が死亡したと発表した。被災地の一部では被害規模の確認が続いており、死者数はさらに増える恐れがある。フィリピン火山地震研究所は地震後に津波警報を発令。最大