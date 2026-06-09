8日、米ニューヨークで、プロバスケットボールNBAの試合を観戦するトランプ大統領（AP＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領は8日、ニューヨークで行われた米プロバスケットボールNBAの王者を決めるNBA決勝（7回戦制）第3戦を観戦した。試合開始前の国歌斉唱中にトランプ氏が会場の大型スクリーンに映し出されると会場からは大きなブーイングが起きた。会場周辺では厳戒態勢が敷かれ、予定されていたパブリックビューイ