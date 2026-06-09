金銭を渡す約束をして、少女2人に性的な行為をした疑いで僧侶の男が逮捕されました。児童買春の疑いで逮捕されたのは茨城県城里町の僧侶・磯野善昌容疑者（40）で、2025年9月、水戸市のホテルで18歳未満の少女2人に金銭を渡す約束をした上で、性的な行為をした疑いがもたれています。少女のうちの1人が、家族とともに警察署を訪れ「知らない男の人と会った」などと相談したことで事件が発覚しました。磯野容疑者は、SNSを通じて2人