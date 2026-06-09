きのう（8日）夕方、名古屋市の大型商業施設で客や従業員ら23人が咳き込むなどし、8人が搬送されました。一夜明けましたが原因は分かっていません。 【現場の画像】名古屋の商業施設で23人が咳や喉の痛み訴え…8人病院に搬送 名古屋･西区の｢mozoワンダーシティ｣ （田中希宜記者）「8日に目や喉の痛みを訴える人がいたmozoワンダーシティですが、9日は通常通り営業しています」 せきの症状やのどの痛みで8人を病院に