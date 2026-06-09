8日午前、湯沢市の国道398号で車が道路わきの橋に衝突し、運転していた67歳の女性が大けがをしました。湯沢警察署の調べによりますと、8日午前10時ごろ、湯沢市深堀字鎌切の国道398号を湯沢市倉内方面から湯沢市柳田方面に走っていた普通乗用車が進路右側の路外へ逸脱し、用水路にかかる橋に衝突しました。この事故で、普通乗用車を運転していた湯沢市の67歳の女性が、ろっ骨を折る大けがをしています。現場は、片側1車線のゆるや