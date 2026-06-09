6月9日放送の『風、薫る』（NHK総合）第52話では、直美（上坂樹里）が母への思いを語った。 参考：『風、薫る』第53話、シマケン（佐野晶哉）がセツ（村上穂乃佳）の元へやってくる シマケン（佐野晶哉）が書いた記事の反響は大きく、入院中のセツ（村上穂乃佳）の元に差し入れが届けられる。遊郭の主人・権田（梅垣義明）もやってきた。セツを連れ戻すためだ。身を挺してセツを守る直美、そこに病人を乗せた担架が担ぎこま