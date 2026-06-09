6月26日に公開される『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』と『機動戦士ガンダム』のスペシャルコラボが決定。あわせて本編映像と、原作者・吉崎観音、『機動戦士ガンダム』のキャラクターデザインを手がけた安彦良和による描き下ろしコラボイラストが公開された。 参考：JO1 佐藤景瑚×FANTASTICS 八木勇征×日向坂46 渡辺莉奈ら『新劇場版☆ケロロ軍曹』に参加 1999年より『月刊少年エ&#