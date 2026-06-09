俳優・小南光司の2nd写真集『小南光司2nd写真集（タイトル未定）』が、2026年8月21日にKADOKAWAより発売される。またネットストアや各書店での予約受付が開始された。 【写真】『小南光司2nd写真集』先行カットを見る 小南は1994年12月12日生まれ。ミュージカル『コードギアス』ルルーシュ役、舞台『KING OF PRISM』神浜コウジ役、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』朔間零役など、人気2.5次元舞