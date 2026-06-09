俳優・井上祐貴の初フォトブック『MADEKARA』が、7月31日に東京ニュース通信社より発売される。 【写真】バイクにまたがる姿、プールで泳ぐ姿も収録 本書は、ビジュアルマガジン「TVガイドdan」での連載「井上祐貴の〇〇男子図鑑」をまとめた一冊。井上がさまざまな「〇〇男子」に挑戦してきた人気連載が、フォトブックとして書籍化される。 誌面では掲載しきれなかった全6テーマのアザーカット