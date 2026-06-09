９日前引けの日経平均株価は前営業日比６２９円６２銭高の６万４６５４円２２銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１０億２５５１万株、売買代金概算は４兆８０８５億円。値上がり銘柄数は９７０、対して値下がり銘柄数は５５３、変わらずは４０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前日の米国株市場で半導体関連の主力銘柄がリバウンドに転じたことで投資家のセンチメントが改善し、同関連株を中心に買い戻され