おすまし顔の茶々丸くん【画像を見る】こんな笑顔になる！？オヤツに大はしゃぎな柴犬の満面スマイル買ってもらった大好物のオヤツを口に咥え、これ以上ないほどの満面の笑みを浮かべる柴犬がXで大きな反響を呼びました。その全身からあふれ出る"うれしい！"という気持ちに、見ているこちらまで思わず笑顔になってしまう人が続出！どのような表情だったのでしょうか？話題になったのは、Xユーザー・ペコ丸（@pekotaro930）さんの投