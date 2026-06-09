韓国でインフルエンザにかかったにもかかわらず出勤を続け、死亡した幼稚園教諭の20代女性が「職務上の災害（公務災害）」と認められた。【写真】小学校で8歳女児を刺殺した韓国女教師6月9日、全国教職員労働組合（以下、全教組）によると、私立学校教職員年金管理公団（私学年金公団）は前日の8日に給与審議会を開き、幼稚園教諭氏だった20代女性の遺族が請求した「職務上遺族給付」の審議を可決した。給与審議会は先月に初の審議