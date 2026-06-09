要介護のお母様と暮らす、松嶋尚美さんにインタビュー「母のおかげで家族の絆が深まった」【介活のススメ】▶▶【マンガ】『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常』を最初から読む子育てや仕事をしながらお母様の介護をされている、タレントの松嶋尚美さん。その体験談は、これから親の介護に直面する私たちの参考になることばかりです。介護は「たいへん」なだけではない、と語る松嶋さんの話にぜひ耳を傾けて