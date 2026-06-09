ピーチ・アビエーション（Peach）は、国内線の北海道および九州路線を対象とした「夏旅SALE」を6月9日（火）12時00分に開始する。 搭乗対象期間は6月13日（土）から8月31日（月）まで。初夏から夏休みのハイシーズンまでカバーしており、夏の撮影旅行の計画にも適したセールとなっている。 対象路線の運賃は片道4,000円から（ミニマムプロモ運賃）。燃油サーチャージは不要だが