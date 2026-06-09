タリーズコーヒージャパンは6月10日より、季節限定のフローズンドリンク2種類を発売します。■16時以降はホイップが無料で2倍に！発売するのは、“デイタイムもナイトタイムも楽しめる”をテーマに、「〆パフェ」をモチーフにしたフローズンドリンク。ピーチ味とメロン味の2種類のフレーバーを展開します。「国産白桃のとろっとピーチシェイク」（730円）は、ぷるぷる食感のミルクプリンに、国産白桃を使用したシェイクを合わせま