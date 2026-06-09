笑顔の時間Uは6月17日10時30分から、「笑顔体操」を通じて子どもの口や表情の発達をサポートする親子向けイベント「ベビーマッサージ×お口ぽかん予防 〜0歳からできるお口育て〜」を、宝泉学園 みいけだい幼稚園（大阪府堺市）にて開催する。●「笑顔体操」を通じて子どもの口や表情の発達をサポート新型コロナ禍以降、子どもの口腔機能や表情発達の遅れが社会課題となっており、長期間のマスク生活、スマートフォンやゲーム