岐阜県高山市で本格的な行楽シーズンを前に水難事故を想定した救助訓練が行われました。9日、高山市の御母衣ダムで行われた訓練には高山市消防本部のおよそ20人が参加しました。釣り客のボートが転覆した想定で、隊員らは2隻に分かれて浮いている人の救助に向かい、手早くゴムボートに引き上げました。