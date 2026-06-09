頼れる男が戻ってきた。森保一監督が率いる日本代表は、北中米Ｗ杯に向けたメキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終え、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに移動。現地６月８日に初日のトレーニングを実施した。グラウンドには、遠藤航の姿があった。５月31日の壮行試合アイスランド戦で左足首に違和感を覚え、モンテレイでは一度も全体練習に参加していなかったキャプテンは、チームメイトと共にランニングやリ