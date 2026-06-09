日経225先物は11時30分時点、前日比810円高の6万4630円（+1.26％）前後で推移。寄り付きは6万5390円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万5570円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。直後につけた6万5410円を高値に戻り待ち狙いのショートが優勢となり、中盤にかけて6万3920円まで上げ幅を縮める場面もみられた。ただ、25日移動平均線（6万3850円）が支持線として意識されるなかで、終盤にかけては6万4600円A