9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比860円高の6万4640円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万4654.22円に対しては14.22円安。出来高は3万7150枚となっている。 TOPIX先物期近は3873.5ポイントと前日比36.5ポイント高、現物終値比1.85ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 64640+860