これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上越市・糸魚川市・妙高市に濃霧注意報が発表されています。 10日(水)午前中にかけて濃いキリによって見通しが悪くなるおそれがあります。車を運転する際はご注意ください。 ◆9日(火)これからの天気 いま雨の降っているところも、午後は次第に止むでしょう。上・中・下越は雨が止んだ後も雲に覆われやすいものの、夜は佐渡市で晴れ間が戻りそうです。 降水確