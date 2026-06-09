新潟地震の発生から、2026年6月16日で62年となるのを前に、新潟市消防局が大規模な地震への対応を確認しました。 訓練は最大震度6強の揺れを想定し、情報収集の迅速化と効率化を目的に行われました。新潟市消防局は、今年度から被害状況などの情報を画面上に集約できる新しいオペレーションシステムとチャットを使った情報共有を導入しました。 ■新潟市消防局 小林雅博次長 「災害情報を集約し、見える形で速や