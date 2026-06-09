速報です。札幌市白石区の共同住宅で女性３人が死亡しているのが見つかりました。遺体が発見されたのは、札幌市白石区南郷通１７丁目南の共同住宅の一室です。２０２６年６月９日午前８時前、住人の親族から「安否確認をしてほしい」と警察に通報がありました。現場に駆け付けた警察官が、浴室で女性３人が死亡しているのを発見しました。浴室からは練炭が見つかっていて、警察は自殺を図った可能性も含め詳しい状況を調べています