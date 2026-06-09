奄美地方では、温かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。現在、十島村にレベル4の土砂災害危険警報が発表されています。奄美地方に停滞している梅雨前線に向かって、暖かく湿ったっ空気が流れ込み、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となっています。十島村には、レベル4の土砂災害危険警報が発表されているほか、十島村の小宝島、34世帯60人に対し、警戒レベル4の避難指示が出されていま