中国国家データ局は6月8日、「産業界での高品質データセット建設行動の推進に関する実施案」を発表しました。この措置は、人工知能（AI）の発展をデータで後押しするための、国家レベルとして初めての系統的な措置です。「実施案」は産業界での質の高いデータセット供給、流通、応用などの重要な段階についての六大特別行動を手配し、AIの応用ニーズに向けて、テキスト、画像、音声・動画などのマルチモーダル高品質データセットの