各種パズルなどを手がけるやのまん（東京都台東区）は、「ゴジラ」が題材のジグソーパズル「巨獣激突大阪城乃図」を、2026年6月中旬に全国のホビーショップおよび同社直販サイトなどで発売する。500ピース怪獣王「ゴジラ」と、シリーズ最初のライバル怪獣「アンギラス」が、大阪城を舞台に死闘を繰り広げた、1955年公開の「ゴジラの逆襲」を題材に、和のテイストあふれる浮世絵調の描き下ろしイラストを採用。怪獣たちの力強い造形