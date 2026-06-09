きのう午後5時半すぎ、名古屋市西区の大型商業施設で、0歳から40代の客や従業員あわせて23人が咳の症状やのどの痛みを訴えました。23人は施設4階のゲームセンターの近くにいたということで、このうち8人が病院に運ばれましたが、いずれも意識はあるということです。警察が原因を調べています。商業施設はきょう午前中から通常通り営業しています。