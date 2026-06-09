けさ、北海道札幌市のマンションで、20代くらいの女性3人が死亡しているのが見つかりました。付近から練炭も見つかり、警察は自殺の可能性が高いとみて捜査しています。遺体が見つかったのは、札幌市白石区南郷通17丁目南のマンションの一室です。きょう午前8時前、娘の部屋を訪ねた母親から「娘の家のドアが開かない」と警察に通報がありました。警察と消防が現場にかけつけ、浴室で20代くらいの女性3人を見つけましたが、その場