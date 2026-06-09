きのう午後3時前、兵庫県三田市の交差点で乗用車や軽乗用車など3台が絡む事故があり、軽乗用車に乗っていた生後8か月の男の子が意識不明の重体、母親（27）らも重軽傷を負いました。乗用車を運転していた西脇市のパート従業員・村上明日香容疑者（55）が赤信号を見落としたとして逮捕されましたが、容疑を否認しているということです。